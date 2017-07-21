Истерика оккупантов: «Он методично убивает мою Одессу и одесситов»

В соцсетях пособники российских оккупантов закатили истерику из-за одесского националиста и радикала в Одессе Сергея Стерненко. Сомнительная слава бывшего лидера «Правого сектора» в Одессе не дает покоя «журналистке» так называемой Л/ДНР, которая обвиняет того в «уничтожении города».

Юлия Витязева (Лозанова) в Facebook громко, не скупясь в «лестных» выражениях, высказалась:

«Он – один из тех, на чьей совести смерть Украины. И он методично убивает мою Одессу и одесситов… Вот такие вот мрази и делают все, чтобы выжить русских со своей земли».

Под постом Витязева, которая числится в базе «Миротворца» за пособничество террористам «Л/ДНР», собрала массу комментариев сочувствующих россиян.

Реакция Стерненко не заставила долго ждать, он ответил на истерику Витязевой.

«Сидишь себе на оккупированной территории и пишешь в интернет свои бурные фантазии. Но в одном коллаборационист-автор поста права – пособники оккупантов и живущие за поребриком, еще запомнят. В Украине очень много людей, которых им следует запомнить. А еще лучше запечатлеть в памяти, что Украина – суверенное государство, которое станет убийцей последней московской империи», – резюмировал Стерненко.