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Одесса, Политика

Истерика оккупантов: «Он методично убивает мою Одессу и одесситов»

21.07.2017

В соцсетях пособники российских оккупантов закатили истерику из-за одесского националиста и радикала в Одессе Сергея Стерненко. Сомнительная слава бывшего лидера «Правого сектора» в Одессе не дает покоя «журналистке» так называемой Л/ДНР, которая обвиняет того в «уничтожении города».

Юлия Витязева (Лозанова) в Facebook громко, не скупясь в «лестных» выражениях,  высказалась:

«Он – один из тех, на чьей совести смерть Украины. И он методично убивает мою Одессу и одесситов… Вот такие вот мрази и делают все, чтобы выжить русских со своей земли».

Под постом Витязева, которая числится в базе «Миротворца» за пособничество террористам «Л/ДНР», собрала массу комментариев сочувствующих россиян.

Реакция Стерненко не заставила долго ждать, он ответил на истерику Витязевой.

«Сидишь себе на оккупированной территории и пишешь в интернет свои бурные фантазии. Но в одном коллаборационист-автор поста права – пособники оккупантов и живущие за поребриком, еще запомнят. В Украине очень много людей, которых им следует запомнить. А еще лучше запечатлеть в памяти, что Украина – суверенное государство, которое станет убийцей последней московской империи», – резюмировал Стерненко.

О чем договорились Стерненко и Аваков

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Elena

1 Comment

  1. Гоцман 21.07.2017 at 12:43 -  Ответить

    По этому сопливому бандерлогу давно плачет Кол.И он его получит

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