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Общество, Одесса

Иван Дорн не допустит в Одессе спецэффектов со слезоточивым газом (ВИДЕО)

31.05.2017 0 146

Иван Дорн решил дать поэтический ответ на отмену его концерта в ночном клубе «Ибица» в Одессе, спровоцированную одесскими активистами.

Ночью в своем посте он написал , что слишком любит свою публику, чтобы допустить отработку спецэффектов со слезоточивым газом.

Напомним, после воскресного срыва концерта Светланы Лободы в ночном клубе «Ибица», одесские активисты «пригрозили» подобными акциями Ивану Дорну, который отменил концерт, запланированный на 9 июня.

ОДЕССА НЕДОСТУПНА: У АКТИВИСТОВ СВОЙ СПИСОК «ПЕРСОН НОН ГРАТА»

А сегодня музыкант опубликовал на своей странице в соцсети  поэтическое видеобращение, в котором говорит и на русском и на украинском языках.

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Suhan

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