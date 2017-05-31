Иван Дорн не допустит в Одессе спецэффектов со слезоточивым газом (ВИДЕО)

Иван Дорн решил дать поэтический ответ на отмену его концерта в ночном клубе «Ибица» в Одессе, спровоцированную одесскими активистами.

Ночью в своем посте он написал , что слишком любит свою публику, чтобы допустить отработку спецэффектов со слезоточивым газом.

Напомним, после воскресного срыва концерта Светланы Лободы в ночном клубе «Ибица», одесские активисты «пригрозили» подобными акциями Ивану Дорну, который отменил концерт, запланированный на 9 июня.

ОДЕССА НЕДОСТУПНА: У АКТИВИСТОВ СВОЙ СПИСОК «ПЕРСОН НОН ГРАТА»

А сегодня музыкант опубликовал на своей странице в соцсети поэтическое видеобращение, в котором говорит и на русском и на украинском языках.