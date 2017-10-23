Из квартиры мэра Одессы вынесли хороший «улов» (фото, видео)

Сегодня в городе проходят обыски. Правоохранители работают в кабинете городского головы Геннадия Труханова на Думской площади и в его квартире, которая располагается в жилом комплексе «Арк Спа Палас» на площади 10 апреля.

Как стало известно, только что из квартиры мэра следователи вынесли два внушительных мешка с документами. Документы погрузили в автомобиль «Рено Дастер» со столичными номерами и увели в неизвестном направлении.

Сам городской реагирует на все происходящее спокойно.

«Все идет в законном, нормальном плане. Я считаю, что органы для того и созданы, чтобы проверять, контролировать и указывать, если появляться какие-то недостатки», — зявляет Труханов.

Как сообщала Деловая Одесса, сегодня утром, 23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро в сопровождении спецназа ведомства пришли с обысками домой и в рабочий кабинет мэра Одессы Геннадия Труханова.

Обыски киевскими сотрудниками НАБУ проводятся по уголовному делу о покупке здания бывшего завода «Краян». Известно, что городская власть приобрела имущественный комплекс за 186 млн грн, а ранее завод был куплен за 11 млн грн. Как только это стало известно, Госслужба финансового мониторинга заблокировала все счета участников сделки. Расследование длится уже больше года, и якобы только сейчас наметился некий сдвиг.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть проведение следственных действий у одесского градоначальника.

«Сейчас мы выясняем это, и сообщим, как только появятся какие-то подробности. В настоящий момент не можем ни подтвердить, ни опровергнуть«, – отметили в НАБУ.

Примерно в 11 часов детективы НАБУ в сопровождении автоматчиков покинули мэрию, где следственные действия проводились непосредственно в кабинете мэра.

Тем временем, в пресс-службе Одесской мэрии сообщили, что не имеют полномочий комментировать ситуацию, но сообщения об обысках опровергать не стали.