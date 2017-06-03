Как Марат Королев праздновал День защиты детей (фото)

Приморская райадминистрация города Одессы в канун детского дня провела большой конкурс рисунков «Мое будущее» — для детей-беженцев.

Как сообщил глава Приморской райадминистрации Марат Королев, конкурс был проведен при содействии районной администрации, общественной организацией «Ассоциация «Ренессанс Одессы» по проекту «Інтеграція дітей ВПО «Ми єдині».

Итоги конкурса были подведены 29 мая. Все участники награждены грамотой районной администрации, а победители получили подарки — сладкие наборы и билеты на посещение развлекательного аттракциона «Colorito».

«Проект направлен на улучшение взаимодействия в учебных коллективах, воспитанию позитивных личностных качеств, выявление творческих способностей, знакомству с историей и традициями края и государства в целом, воспитание ответственной гражданской позиции и, уважения европейских и общечеловеческих ценностей, — сообщил Королев. — Дети регулярно посещали музеи, театры, концерты. Активно участвовали в экологических десантах, выставках, спортивных играх, конкурсах рисунка».

Участниками проекта стали дети ВПЛ из четырех районов Одесской области и г. Одесса. В проекте использовались передовые методики психотерапии, арттерапии, анималотерапии, экотерапии. Дети регулярно посещали музеи, театры, концерты. Активно участвовали в экологических десантах, выставках, спортивных играх, конкурсах рисунка.