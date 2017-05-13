Какие тарифы на электроэнергию действуют в Одессе?

Как известно, в марте нынешнего года была увеличена стоимость электроэнергии для украинских потребителей.
В мае сегодня жители Одессы заплатят за свет по следующим тарифам.
|
Категория потребителей
|
Тарифы на электроэнергию, в коп., за 1 кВт•ч
|
Без НДС
|
НДС
|
С НДС
|
1. Электроэнергия, которая отпускается:
|
1.1. Населению (в том числе, которое проживает в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами):
|
за объем, потребленный до 100 кВт·ч электроэнергии в месяц
|
75
|
15
|
90
|
за объем, потребленный свыше 100 кВт·ч электроэнергии в месяц
|
140
|
28
|
168
|
1.2. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе, в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе, в сельской местности):
|
1.2.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) согласно подпункту 1.1
|
1.2.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно):
|
за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц
|
75
|
15
|
90
|
за объем, потребленный свыше 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц
|
140
|
28
|
168
|
1.3. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе, в сельской местности):
|
1.3.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) согласно подпункту 1.1
|
1.3.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно):
|
за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц
|
75
|
15
|
90
|
за объем, потребленный свыше 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц
|
140
|
28
|
168
|
1.4. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии
|
75
|
15
|
90
|
1.5. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий
|
140
|
28
|
168
|
1.6. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета»)
|
75
|
15
|
90
По материалам Domik.ua
Как будет выглядеть электронная плата за проезд в одесском транспорте? (ФОТО)
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