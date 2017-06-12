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Общество, Одесса

Кое-что о культуре. Как народный депутат реагирует на покойников

12.06.2017 0 419

Соболезнование в стиле «собацi — собача смерть!» опубликовал на своей странице в фейсбуке нардеп от радикальной партии Игорь Мосийчук.

Касается оно известного одесского журналиста Григория Кваснюка, который ушел из жизни сегодня ночью.

“Вночі здох Григорій Кваснюк. Земля йому бетоном! А мав би здохнути в СІЗО, — пишет Мосийчук. — Це на його совісті трагічні події 2 травня 2014 року в Південній Пальмірі”.

«Как известно, по своим политическим убеждениям покойный Кваснюк действительно не совпадал с ныне здравствующим, влюбленным и постройневшим депутатом, — пишут в комментариях одесситы. — Однако есть еще одно крылатое выражение: «О покойниках либо хорошо, либо ничего».  Даже если они вам и не нравились».

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Elena

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