Кое-что о культуре. Как народный депутат реагирует на покойников

Соболезнование в стиле «собацi — собача смерть!» опубликовал на своей странице в фейсбуке нардеп от радикальной партии Игорь Мосийчук.

Касается оно известного одесского журналиста Григория Кваснюка, который ушел из жизни сегодня ночью.

“Вночі здох Григорій Кваснюк. Земля йому бетоном! А мав би здохнути в СІЗО, — пишет Мосийчук. — Це на його совісті трагічні події 2 травня 2014 року в Південній Пальмірі”.

«Как известно, по своим политическим убеждениям покойный Кваснюк действительно не совпадал с ныне здравствующим, влюбленным и постройневшим депутатом, — пишут в комментариях одесситы. — Однако есть еще одно крылатое выражение: «О покойниках либо хорошо, либо ничего». Даже если они вам и не нравились».