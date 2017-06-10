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Общество, Одесса

Курорты Одесской области ожидают туристического наплыва

10.06.2017 0 38
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Как заявил губернатор Одесской области Максим Степанов, 4,5 миллионов туристов ожидают на курортах Одессы и области в этом году.

По его словам, рост, по сравнению с прошлым годом, ожидается на уровне +10-15%.

Напомним, максимальное количество туристов в Крыму наблюдалось в 2012—2013 году. Цифра составляла 6 миллионов туристов. Таким образом, Одесская и Николаевская области вот уже два года принимают туристов больше, чем на полуострове в лучшие годы.

Сейчас же курортный сезон в Крыму максимум может рассчитывать на миллион туристов из России. Такое количество отдыхающих россиян на полуострове не меняется за последние 30 лет.

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Elena

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