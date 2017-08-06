Максим Степанов грозится устроить тотальную инспекцию (ФОТО)

Чиновники одесской обладминистрации решают вопросы с интернет-провайдерами, чтобы к новому учебному году оснастить школы региона высокоскоростным интернетом.

НУЖНА СКОРОСТЬ: ОДЕССКИЕ ЧИНОВНИКИ РЕШАЮТ ВОПРОС С ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРАМИ

Ситуацию лично контролирует глава области Максим Степанов.

«То, что у вас до сих пор отсутствует интернет, недопустимо. Я уверен, что в современном мире невозможно получить в полном объеме необходимые знания без наличия интернета в учебных заведениях. У нас в облгосадминистрации каждый понедельник проходят селекторные совещания с участием глав РГА. Вы должны как можно скорее вынести на это совещание полный список условий, которые необходимы вашей школе для обеспечения учащихся высокоскоростным интернетом.

И делать это надо немедленно, ведь до первого сентября остался всего месяц. Я не шучу! Я буду брать планшет, буду ездить по школам области и лично проверять наличие высокоскоростного интернета», — заявил губернатор, проинспектировав Осичковскую общеобразовательную школу в Савранском районе.