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Общество, Одесса

Максим Степанов грозится устроить тотальную инспекцию (ФОТО)

06.08.2017

Чиновники одесской обладминистрации решают вопросы с интернет-провайдерами, чтобы к новому учебному году оснастить школы региона высокоскоростным интернетом.

НУЖНА СКОРОСТЬ: ОДЕССКИЕ ЧИНОВНИКИ РЕШАЮТ ВОПРОС С ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРАМИ

Ситуацию лично контролирует глава области Максим Степанов.

«То, что у вас до сих пор отсутствует интернет, недопустимо. Я уверен, что в современном мире невозможно получить в полном объеме необходимые знания без наличия интернета в учебных заведениях. У нас в облгосадминистрации каждый понедельник проходят селекторные совещания с участием глав РГА. Вы должны как можно скорее вынести на это совещание полный список условий, которые необходимы вашей школе для обеспечения учащихся высокоскоростным интернетом.

И делать это надо немедленно, ведь до первого сентября остался всего месяц. Я не шучу! Я буду брать планшет, буду ездить по школам области и лично проверять наличие высокоскоростного интернета», — заявил губернатор, проинспектировав Осичковскую общеобразовательную школу в Савранском районе.

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Suhan

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