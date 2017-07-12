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Общество, Одесса

Нужна скорость: одесские чиновники решают вопрос с интернет-провайдерами

12.07.2017

 Администрация Одесской области начала переговоры с ведущими операторами Украины по поводу обеспечения всех школ региона высокоскоростным интернетом к началу нового учебного года.

В обладминистрации отмечают, что наличие высокоскоростного интернета в школах позволит повысить качество образования и внедрить смешанную форму обучения, когда дети получают знания не только на уроках, но и онлайн.

«Это может дать хороший результат. Система образования должна быть максимально эффективной», — считают в администрации.

Тем временем, в рамках подготовки к новому учебному году, в Одессе уже появились пешеходные переходы-зебра, выполненные по новой технологии появились возле семи школ в Одессе.

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Суть новшества такова: переходы приподняты над уровнем проезжей части, что позволяет снизить скорость проезжающего автотранспорта и делает переход более заметным для водителей.

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Elena

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