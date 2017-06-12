Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Стоит ли ждать одесситам пенсию в четыре тысячи?
Мучения одесских водителей продлятся до конца июня
В Одессе пройдет Всеукраинская бизнес-конференция
Сегодня спецкомиссия рассмотрит первые проекты «Общественного бюджета»
В одесских магазинах могут резко подорожать продукты
Какие предприятия Одессы могут претендовать на бюджетные деньги?
Мэр Одессы порадовал женщин (фото)
Семьям погибших воинов АТО дают от 200 до 600 гривен
Кое-что о культуре. Как народный депутат реагирует на покойников
Одесситы едут в Европу: почем безвиз
Общество, Одесса

Мэр Одессы порадовал женщин (фото)

12.06.2017 0 358

Но не всех, а только своих.

Сегодня, перед началом аппаратного совещания, Геннадий Труханов в торжественной обстановке вручил почетные знаки отличия «За заслуги перед городом» и «Трудовая слава» главе городского департамента культуры и туризма Татьяне Марковой и своему советнику Марине Багрий -Шахматовой.

Как сообщает сайт мэра «Одессит», Татьяна Маркова получила свою награду вручены исключительно за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, творческую инициативу, весомый вклад в развитие социально-культурной жизни Одессы, укрепление авторитета органов местного самоуправления, активную общественную деятельность.

А Марина Багрий-Шахматова удостоилась высокой чести в день своего 65-летия.

Министр МВД Аваков сделал подарки одесским правоохранителям

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах