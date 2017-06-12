Мэр Одессы порадовал женщин (фото)

Но не всех, а только своих.

Сегодня, перед началом аппаратного совещания, Геннадий Труханов в торжественной обстановке вручил почетные знаки отличия «За заслуги перед городом» и «Трудовая слава» главе городского департамента культуры и туризма Татьяне Марковой и своему советнику Марине Багрий -Шахматовой.

Как сообщает сайт мэра «Одессит», Татьяна Маркова получила свою награду вручены исключительно за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, творческую инициативу, весомый вклад в развитие социально-культурной жизни Одессы, укрепление авторитета органов местного самоуправления, активную общественную деятельность.

А Марина Багрий-Шахматова удостоилась высокой чести в день своего 65-летия.