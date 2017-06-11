Министр МВД Аваков сделал подарки одесским правоохранителям

В ходе недавнего визита в Одессу Министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Нацполиции Сергея Князева одесским полицейским вручили сертификат на приобретение автомобиля VOLKSWAGEN Caddy, обмундирование, лодки и другое оборудование, используемое в служебной деятельности.

Кроме того, от губернатора Максима Степанова полицейские получили сертификаты на приобретение 77 автомобилей, двух автозаков, а также деньги на ремонт двух изоляторов временного содержания.

После этого Арсен Аваков наградил лучших полицейских региона почетными грамотами, знаками отличия, оружием и часами.