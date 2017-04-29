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Одесса, Политика

Мэр Одессы ветирует скандальное решение сессии горсовета

29.04.2017 0 200

Скандал, который разгорелся после принятия сессией одесского горсовета, как его окрестили «провокационного решения о переименовании улиц», продолжился вчера вечером, 28 апреля, в Киеве.

В присутствии главы Администрации Президента Игоря Райнина, Министр внутренних дел Арсен Аваков «хорошо, аргументированно поговорил» с Трухановым. Ранее сообщалось, что из-за самостоятельного переименования улиц Одессы мэр города отправится к президенту Петру Порошенко на приём.

Сегодня, в субботу, 29 апреля на сайте Одесского горсовета появилась информация, что Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения XV сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года «О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы».

Данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии Одесского городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.

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Напомним,  в пятницу Приморский районный суд Одессы вернул декоммунизированные губернатором Саакашвили названия улиц и переулков города: судья Андрей Бойчук удовлетворил иск общественной организации «Самооборона Одессы».

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Suhan

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