Мертвые дельфины: одесский эколог — о диверсии в черном море

В эти выходные многих потрясла новость о десятке тел мертвых дельфинов, которые прибились к побережью Одесской области в районе Вилково — Приморское.

Они погибли в результате беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОД ОДЕССОЙ: НА ПОБЕРЕЖЬЕ НАЙДЕНЫ ДЕСЯТКИ ТРУПОВ (ФОТО)

Директор НПП «Тузловские лиманы», доктор биологических наук, эколог Иван Русев сообщил, что по инсайдерской информации, только от дельты Дуная до дельты Днестра, вдоль побережья Черного моря, в год погибает не менее 500 дельфинов, а по данным его коллег из Болгарии, число погибших достигает несколько тысяч.

У многих дельфинов, найденных на побережье Причерноморья мертвыми, как правило, обрезаны хвостовой или спинные плавники. Это говорит о том, что дельфины погибли, запутавшись в сетях. Они просто-напросто задыхаются, так как длинные тяжелые сети, в которые они попадают, не дают им возможности подняться на поверхность. Рыбаки от этого улова избавляются не задумываясь — отрезают плавники и выкидывают туши животных обратно в море. На многих телах погибших в Килийском районе дельфинов наблюдаются порезы. А, как известно, крючковые снасти, которые могут оставить следы порезов, ставят браконьеры, ведя незаконную ловлю осетров.

«Держрыбагентство выдает рыбакам квоты на лов калкана вообще непонятно как? Одним выдает квоту на тонны, другим всего лишь на 20 кг (?!). Но если рыбак уже и потратился и установил сети, то не ради 20 кг же. Эти сети работают круглосуточно и надолго и вылавливают в сотни раз больше, чем дозволено. Контроля со стороны рыбинспекции или инспекции охраны Черного моря, практически никакого, кроме спорадических наскоков пограничников на браконьеров. Инспекции в основном «крышуют» беспредельный лов, чем контролируют. И в эти же сети в массе попадаются дельфины», — написал Иван Русев в фейсбуке, назвав ситуацию просто катастрофической.