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Общество, Одесса

Миф или мошенничество: одесская полиция разбирается с виноградниками Лакарена (ФОТО)

04.07.2017 0 1

Сегодня к зданию одесской полиции пришли жители села Шабо Одесской области, как одна из сторон известного конфликта, который продолжается уже несколько лет, вокруг так называемых «виноградников Лакарена».

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Кроме уже привычных вопросов, почему власть и полиция бездействует, возмущенные жители все же отметили, что за последние несколько лет они впервые встретили понимание и нейтральную принципиальную позицию руководства полиции, настроенную на решение этого хозяйственного конфликта исключительно в юридической плоскости.

Объективно на сегодняшний день установлено следующее.

Есть несколько внедрений, в том числе уголовных за правонарушения, которые совершила каждая из сторон. Установлено, что виноградников Лакарена не существует, это миф, или даже мошенничество, признаки которого уже достаточно четко и недвусмысленно усматриваются в этой длительной истории с иностранным инвестором и неблагодарными местными жителями.
Но существует земля в плодородном и интересном районе, за которую и идет борьба под разными лозунгами, и это самое неприятное в этой истории.
Нам всем сегодня, начиная от общественности, журналистов и заканчивая правоохранителями с органами исполнительной власти, необходимо разобраться в этом конфликте и поставить цивилизованную точку в этой затянувшейся истории», — написал Форостяк в Facebook.

ОДЕССА: КОМУ МЕШАЕТ ЛАКАРЕН?

Напомним, 28 июня, в День Конституции владельцы земельных паев в Шабо, на которых вот уже больше десяти лет выращивает сырье французский парфюмер и винодел Кристоф Лакарен, снова принялись сносить ценные сорта винограда трактором. Конфликт едва не перерос в побоище. Акт вандализма был остановлен. На месте присутствовали полиция и активисты общественной организации «Национальное сопротивление».

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Suhan

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