Морепродукты в Одессе: что можно давать ребенку? (ФОТО)

Одесса — морской город, а стало быть и рыбный.

В жару особенно хочется разбавить рацион не мясом, а именно морепродуктами, тем более включить их в меню детей. Но следует знать, когда и какую рыбу можно давать ребенку.

О том, что действительно полезно для малышей в широком ассортименте рыбных отделов украинских супермаркетов, в интервью Ivasi.News рассказал генеральный директор компании Green Marine Юрий Зелёный.

— Юрий Васильевич, ваша компания – один из ведущих поставщиков рыбной продукции на отечественном рынке. И на фоне высокой популярности рыбных копченостей Green Marine среди взрослых любителей все большей любовью одесских мам пользуются ваши детские деликатесы. Продукты, созданные специально для малышей. Почему вы решили обратится к данному ассортименту?

— Рыба – это ценнейший продукт питания. Она содержит в себе уникальный комплекс витаминов и минеральных веществ, необходимых растущему организму. Рыба известна своими свойствами, препятствующими развитию рахита. Она богата витаминами A и D, которые положительно воздействуют на кости, укрепляя их, стимулируя их рост. Кроме этого, в рыбе много фосфора, фтора, кальция, которые также способствуют правильному развитию костной системы. Белок, содержащийся в рыбьем мясе, отлично усваивается, легко переваривается. Мы не говорим уже о йоде, который в больших количествах содержится в рыбных продуктах… И вроде бы об этом знают все родители. Но, тем не менее, рыбный рацион украинского ребенка не слишком богат. Обычно мамы, в силу разных причин, между курицей и рыбой предпочитают выбрать первое. И дело здесь не только в более высокой цене рыбы, но и в ее качестве. Выбрать хорошую рыбку для своего ребенка для многих становится сложной задачей. Именно поэтому мы, в Green Marine, и решили восполнить этот пробел. И обеспечить самых маленьких потребителей качественной и безопасной продукцией.

— Какая же рыба полезна для детей?

— Это в первую очередь белая морская постная рыба. Минтай, треска, тунец, хек, ставрида, речной окунь, щука, судак, камбала. Весь ассортимент рыбы и море продуктов высшего качества представлен в сети магазинов морепродуктов и продукты питания премиум сегмента Green Marine.

— Почему же в приоритете морская рыба?

— Она содержит наибольшее количество полезных веществ, включая омега-кислоты. Постная морская рыба Green Marine – экологически чистый продукт, который не вызывает у ребенка аллергических реакций. В ней меньше костей, и они легче отделяются. Кроме того, такая рыба переваривается и усваивается намного легче.

— Как же выбрать «правильную» рыбу для детского рациона?

— Она обязательно должна свежей, без признаков порчи. У охлажденной рыбы должна блестеть не только чешуя, но и взгляд)) Ни в коем случае не приобретайте продукт с мутными или подернутыми пленкой глазами. Хорошая рыба – это чистые, однородного цвета, без слизи жабры. Если это рыбное филе – то только белое или бледно-розовое мясо. Никаких сероватых или желтых оттенков, за исключением красных сортов. Кстати, равномерный тонкий слой льда на филе или рыбной тушке — это признак нормы. Дело в том, что многие производители глазируют водой свой свежезамороженный продукт.

— Можно ли давать ребенку рыбу не высшего, а первого сорта?

— Рыбный продукт не может быть первого или второго сорта. Кроме высшего, никакого другого сорта рыбы не существует. Вся продукция магазинов «Море рыбы» торговой марки Green Marine хранится только в специально приспособленных для этого местах — холодильниках и на охлажденных прилавках, куда не попадают прямые солнечные лучи. Температура хранения наших продуктов никогда не превышает 2-х градусов по Цельсию.