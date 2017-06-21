Неадекватные спортсмены избили прохожих (видео)

Вчера двое, агрессивно настроенных мужчин, неожиданно стали нападать на всех, кого встречали в самом конце Французского бульвара, у спуска к морю за гостиницей «Юность». Пострадали пешеходы и несколько рабочих, которые укладывали покрытие.

В бою мужчины использовали куски арматуры, тротуарную плитку и металлические пруты. По словам очевидцев, мужчины нападали на всех без разбору. Вероятно, они находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В результате пострадали 8 человек. В отношении нападавших открыто уголовное производство по части 4 ст.296 УК Украины.

Как выяснилось, нападавшие являются спортсменами с целым рядом заслуг в боксе и единоборствах.

К потерпевшим от их нападения в Еврейскую больницу наведались несколько молодчиков. Угрожая, они оказывали давление на жертвы.

Также поступила информация, что к зданию РОВД подъехали внедорожники с людьми спортивного телосложения. Мужчины угрожали пострадавшим и говорили, что «порежут их семьи», если люди будут давать какие либо показания о произошедшем.

Вот что зафиксировала камера видеонаблюдения на Французком бульваре