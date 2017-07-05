Недоступная Одесса: российские кинодеятели сворачивают проекты?

Известный актер Леонид Ярмольник и кинорежиссер Валерий Тодоровский решили таки отложить проект о большой одесской семье, который намеревались снимать в Южной Пальмире.

Причина — санкции для российских деятелей культуры и список сайта «Миротворец». Леонид Ярмольник, который в данном проекте выступает в роли продюсера и исполнителя главной роли заявил, что «не может рисковать и зависеть от «многовластия и странного поведения» Украины.

Актер подчеркнул, что ему закрыт въезд в Украину: «Мы снимать не можем не столько из-за меня, заменили бы артиста, но это может случиться с каждым членом группы. Так как я еще и продюсер фильма, то не могу рисковать».

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Напомним, за последние дни — это второй случай отложенных в Одессе съемок представителями российской киноиндустрии.