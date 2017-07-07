Одесса: ночная прогулка сестер на лодке закончилась фатально (ФОТО)

Сегодня ночью произошла трагедия в с. Перелеты Балтского района Одесской области.

Во время прогулки на водохранилище на расстоянии 30 метров от дамбы перевернулась алюминиевая моторная лодка, на которой находились дежурный Перелетского водохранилища и четыре девушки.

Одну ему удалось спасти и доставить на берег, три погибли — из них два подростка 2000 и 2001 г.р..

23 спасателя и водолазы продолжают поиск тел.

Информация о трагедии поступила в ГСЧС 03:30 7 июля.

Судя по всему, ночная прогулка сестер была связана с традициями праздника Ивана Купала.

Городской голова Балты Сергей Мазур объявил трехдневный траур в связи с гибелью трех сестер в селе Перелеты.

Соответствующее распоряжение Сергей Мазур подписал сегодня, 7 июля.

В знак скорби по погибшим на всей территории Балтской объединенной территориальной громады приспустят флаги Украины на зданиях местного самоуправления, государственных учреждений и организаций.

Отдел культуры и туризма должен обеспечить отмену всех развлекательных культурно-массовых мероприятий в дни траура.

По данному факту Балтским ОП ГУНП начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины: «Умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай»».

Лодка с места происшествия изъята. Как выяснилось, в ней был перевес — она рассчитана на 350 кг.

СМЕРТЬ ПОД ОДЕССОЙ: СИРИЙСКИЙ МОРЯК СПАС ЩЕНКА ЦЕНОЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Напомним, ранее непредсказуемая трагическая смерть настигла 19-летнего сирийского моряка в порту Рени Одесской области.