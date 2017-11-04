Одесса сыпется: на Молдованке обрушилась часть жилого дома (ФОТО)

Трагический инцидент в Одессе произошел накануне субботы, в доме на улице Степовой.

В жилье из ракушняка, 1917 года постройки, обвалилась внешняя стена и арка на втором этаже.

Площадь обрушения составила 10 квадратных метров, при этом повредились газовый трубопровод и электросеть здания.

В восьми квартирах дома проживает 13 человек, 10 из них эвакуировали.

Пострадавших нет. Здание отключили от газо- и электроснабжения.

Решается вопрос об отселении жильцов.Спасатели продолжают разбирать завалы.