Одесса сыпется: на Молдованке обрушилась часть жилого дома (ФОТО)

Трагический инцидент в Одессе произошел накануне субботы, в доме на улице Степовой.
В жилье из ракушняка, 1917 года постройки, обвалилась внешняя стена и арка на втором этаже.
Площадь обрушения составила 10 квадратных метров, при этом повредились газовый трубопровод и электросеть здания.
В восьми квартирах дома проживает 13 человек, 10 из них эвакуировали.
Пострадавших нет. Здание отключили от газо- и электроснабжения.
Решается вопрос об отселении жильцов.Спасатели продолжают разбирать завалы.
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