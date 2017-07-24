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Одесса

Одесские экологи довольны состоянием Куяльницкого лимана

24.07.2017

Ученые Одесского государственного экологического университета успешно выполнили ежемесячное гидрологическое обследование состояния Одесского залива, Куяльницкого лимана и его притоков в рамках выполнения утвержденной программы мониторинга Куяльницкого лимана .

Экологи утверждают: Куяльницкий лиман спасен. Результаты обнадеживают:

  • Уровень воды в лимане достиг самой высокой за последние 10 лет отметки — минус 6,26 м БС.
  • Расход воды реки Большой Куяльник равен 49 литров в секунду, то есть, ежесуточно со стоком реки в лиман попадает 4,234 тыс. куб. метров воды (131 тыс. куб. метров в месяц).
  • Корки гипса на дне лимана НЕТ!
  • В воде лимана много живой артемии, а на побережье — большое разнообразие и многочисленность птиц.

В настоящее время выполняются комплексные исследования отобранных проб в экспедиции на базе лаборатории Научно-экспертного центра мониторинга окружающей среды НИЧ ОГЭКУ согласно комплекса параметров.

 

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Elena

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