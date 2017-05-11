Одесские фискалы предоставляют более 20 тысяч услуг ежемесячно

По словам и.о. начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, предоставление качественных сервисов — это ключевая задача фискальной службы на региональном уровне.

Ежедневно, Центры в Одесской области, посещают около 10 000 физических и юридических лиц.

В 22-х Центрах обслуживания плательщиков фискальной службы, представители бизнеса и граждане получают 17 видов административных услуг, наиболее востребованные из которых:

— выдача карточки налогоплательщика, внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов;

— регистрация регистраторов расчетных операций, книг учета расчетных операций, расчетных книжек, книг учета доходов и книг учета доходов и расходов плательщиков единого налога, сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области.

В Центрах налогоплательщики также имеют возможность получить устную налоговую консультацию, осуществить запись на личный прием к руководству налоговой инспекции и т.п.

С информацией о местонахождении Центров, графиками их работы, контактными телефонами, перечнем административных услуг и образцами документов для их получения можно ознакомиться в отдельном баннере «Центры обслуживания» на сайте территориальных органов ГФС в Одесской области.