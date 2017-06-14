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Общество, Одесса

Одесские такси проверят на предмет криминогенности

14.06.2017 0 38

За это сегодня в ходе сессии городского совета проголосовали депутаты. 

Повод — целая серия преступлений, совершенных таксистами. самым чудовищным из которых стало убийство 17-летней студентки.

С депутатским запросом по поводу проверки выступила Светлана Оасуленко.

«В Одессе насчитывается более семи тысяч машин такси, и лишь 3% из них работают официально. В городе зарегистрированы более 30 служб и пять мобильных приложений такси. Люди надеются, что пользуясь услугами такси, гарантируют себе и своим близким безопасность. На деле же водителем может стать любой желающий, без психологических тестирований и проверки водительских навыков», – заявила Осауленко, которая является деканом одного из факультетов Одесской юракадемии, где училась убитая таксистом девушка.

Запрос поддержали 53 из 62 одесских депутатов.

В то же время, по мнению советника главы одесского управления полиции Руслана Форостяка, перед тем, как начинать проверки, надо все же детально изучить данный вопрос.

«Органы правопорядка работают для общества, а депутат городского совета – это голос общества, который выражает общественное мнение. Поэтому мы будем очень внимательно относиться к депутатским запросам, – подчеркивает Форостяк. — Однако вмешиваться в хозяйственную деятельность – это шаг к полицейскому государству».

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Elena

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