Одесский таксист-убийца: новые признания и просьба о смертной казни (ВИДЕО)

Свое очередное признание 26-летний убийца одесской студентки Андрей Пейчев , у которого, как оказалось, есть жена и годовалый ребенок, сделал во время судебного заседания, где ему выбирали меру пресечения: в 2014 году убил еще одну женщину.

По его словам, он с детства не может контролировать припадки агрессии. В связи с этим он обратился к судьям с просьбой приговорить его к смертной казни.

« Хочу попросить смертную казнь – я не достойный жить дальше. Я пытался себя сдерживать, меня изнутри что-то как-то толкало, с детства начал над животными издеваться. Были приступы агрессии, даже если никого не было под рукой, мог над собой издеваться», — сообщил подозреваемый.

На сегодняшний день его обвиняют по статьям 115 часть 2 и 187 часть 4 («умышленное убийство» и разбой»). Однако, если информация о том, что перед убийством он изнасиловал свою жертву, подтвердится, обвинение будет переквалифицировано на статью «убийство, сопряженное с изнасилованием».

Напомним, вчера судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, пока идет следствие.

Блоггеры разыскали страницу маньяка в соцсетях, где он публиковал совместные фотографии с женой и милые статусы типа: «У меня самая прекрасная жена во всем мире!!! Я люблю только её, а остальные помогают мне её Любить еще больше!!!» До работы таксистом работал оператором на АЗС на Военном спуске.

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