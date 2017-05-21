Одесский губернатор занялся вопросами установки солнечных электростанций

Губернатор Максим Степанов провел переговоры с представителями компании «Planet Core Group» по вопросам установки солнечных электростанций на территории Одесской области и о земельных участках, которые обладминистрация готова предоставить под их строительство.

«Planet Core Group» — крупная компания, которая реализует масштабные проекты в различных сферах: образовательной, торговый, энергетический, IT-технологий.

«Я считаю, что у Одесского региона есть большой потенциал для реализации проектов по солнечной энергетике, поскольку по количеству солнечных дней у нас самые благоприятные условия в Украине для этого направления. На территории области уже запущены и реализуются подобные проекты, но не настолько масштабны. Мы с удовольствием будем всемерно содействовать вам в развитии вашего энергетического бизнеса», — отметил Максим Степанов.

Напомним, на этой неделе Максим Степанов провел презентацию новых реформ и инноваций в медицинской сфере Одесской области.

ОДЕССКИЙ ГУБЕРНАТОР ВВОДИТ ПРИНЦИП «ДЕНЬГИ СЛЕДУЮТ ЗА ПАЦИЕНТОМ»

Ключевая задача — это построение эффективной системы медицины по принципу «деньги следуют за пациентом», т.е. финансироваться должны не койко-места и стены в больницах, а конкретные медицинские услуги людям.