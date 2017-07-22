ОМКФ: аншлаги, творческие встречи, премьеры, первые победители

Восьмой день VIII Одесского международного кинофестиваля стал поистине аншлаговым: показ конкурсных фильмов, премьеры, творческие встречи, награждение призеров…

Вчера вечером стали известны первые победители Одесского международного кинофестиваля в трех профессиональных конкурсах: OIFF ScripTeast Series Projects, питчинга проектов и Work in progress.

Приз за лучший проект среди сериалов OIFF ScripTeast Series Projects вручали генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин и советник по кинофинансированию, Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH Бригитта Мантей. В секции соревновались 37 претендентов, из которых были выбраны 5. Победителем стала работа «Проклятые горы» (шоуранеры — Доротея Вучич и Вишна Мамич).

«В своей стране мы не имеем, к сожалению, рынка для такого продукта. Большое спасибо. Все произошло так быстро — только отправили заявку, и уже награждают. Мне не хватает слов», — сказала Доротея Вучич.

Награды за Лучший проект питчинга вручили сразу двум работам «Стоп-земля» режиссёра Екатерины Горностай и «Мои мысли тихие» режиссёра Антонио Лукич. Жюри не удалось выбрать один проект. Приз в размере 60 тысяч гривен от спонсора ОМКФ — инвестиционно-девелоперской компании UDP — получили оба проекта.

Победителем в категории Work in progress стал проект режиссера Романа Бондарчука «Вулкан». Проект отмечен призом генерального авиаперевозчика ОМКФ — компании МАУ: билетами номиналом в размере 2 тысяч долларов. Продюссер ленты Алена Ершова вспомнила, как несколько лет назад команда участвовала в питчинге с этим проектом: «Надеюсь, что уже в следующем году мы привезем это кино на фестиваль в совершенно другом качестве. И поверьте, вы не пожалеете».