Плюс 900: в Одессе — пополнение официальных работников

Об этом, начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин сообщил во время встречи с представителями бизнеса и общественности.
По его словам, в этом году фискальной службой выявлено почти 1000 неоформленных наемных работников, 900 из которых, сразу после проверок были работодателями официально оформлены.
«При этом, мы не ставим себе за цель проверить и оштрафовать. Для фискальной службы самое главное, чтобы работник был официально оформлен, социально защищен, а с его заработной платы уплачивались налоги и сборы. Это наша жесткая позиция. Прошло то время, когда «модно» было не оформляться на работу», — подчеркнул Глеб Милютин.
Участников встречи также проинформировано о возможности использования мобильного приложения Legal Work, что помогает выявлять факты выплаты заработной платы в “конвертах” и неофициального трудоустройства.
Каждый пользователь, загрузив приложение на мобильный телефон или же планшет, может сообщить о случаях выплаты заработной платы “в конвертах”, неофициальное трудоустройство и другие нарушения законодательства о труде.
Программа Legal Work объединяет информационные ресурсы органов власти, задействованных в мероприятиях по легализации заработных плат. Кроме этого в мобильном приложении указаны номера «горячих линий» и другая важная информация по трудоустройству и трудовому законодательству.
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