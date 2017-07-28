Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Гоняем по Одессе: как патрульные сбили женщину (ФОТО)
Синагога едет к евреям: мицва-мобиль ждут в Одессе 20 августа
На повышение: одесситам в октябре обещают обновленные пенсии (ВИДЕО)
Одесский автохаб: пилотная скорость в реализации пилотного проекта
Максим Степанов расставил приоритеты (ВИДЕО)
На позитиве: соцсети обсуждают пляжный футбол в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)
Без претензий: жертва резонансного ограбления в Одессе не жалуется на нападавших (ВИДЕО)
Плюс 900: в Одессе — пополнение официальных работников
1,5 тысячи долларов: в Одессе попался «очередной» чиновник (ФОТО)
Осталось 10 дней: знаменитый аккерманец ищет ключи к бою (ФОТО,ВИДЕО)
Одесса, Экономика

Плюс 900: в Одессе — пополнение официальных работников

28.07.2017

Об этом, начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин сообщил во время встречи с представителями бизнеса и общественности.

По его словам, в этом году фискальной службой выявлено почти 1000 неоформленных наемных работников, 900 из которых, сразу после проверок были работодателями официально оформлены.

«При этом, мы не ставим себе за цель проверить и оштрафовать. Для фискальной службы самое главное, чтобы работник был официально оформлен, социально защищен, а с его заработной платы уплачивались налоги и сборы. Это наша жесткая позиция. Прошло то время, когда «модно» было не оформляться на работу», — подчеркнул Глеб Милютин.

Участников встречи также проинформировано о возможности использования мобильного приложения Legal Work, что помогает выявлять факты выплаты заработной платы в “конвертах” и неофициального трудоустройства.

Каждый пользователь, загрузив приложение на мобильный телефон или же планшет, может сообщить о случаях выплаты заработной платы “в конвертах”, неофициальное трудоустройство и другие нарушения законодательства о труде.

Программа Legal Work объединяет информационные ресурсы органов власти, задействованных в мероприятиях по легализации заработных плат. Кроме этого в мобильном приложении указаны номера «горячих линий» и другая важная информация по трудоустройству и трудовому законодательству.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах