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Одесса, Экономика

Подарок ко Дню рождения: уволен директор порта «Черноморск» (ФОТО)

04.08.2017

Вице-мер Черноморска (экс-директор ГП «Морской торговый порт «Южный» 2007-2010гг, экс-директор «Ильичевский торговый порт» 2013-2015 гг.) Юрий Крук сообщил о том, что 59-й день рождения порт «Черноморск» отметит уже без своего директора Сергея Крыжановского, который уволен за неэффективное управление.

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Напомним, ранее в мае, Министерство инфраструктуры совместно с ОО «Антикоррупционное движение Юга» начало проверку ГП «Черноморский морской торговый порт».В связи с этим, директора порта «Черноморск» Сергея Крыжановского отстранили от должности на месяц.Госаудитслужба нашла большие нарушения во время ревизии деятельности предприятия.

«Правительство Украины и Министерство Инфраструктуры сделало лучший подарок коллективу Черноморского порта в предверии 59-й годовщины со дня основания порта! Крыжановский с позором уволен с занимаемой должности! Банда вороваек и псевдореформаторов, которая грабила порт полтора года уходит в прошлое как чёрная страница в истории порта!», — написал Крук в фэйсбуке и опубликовал документы.

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Suhan

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