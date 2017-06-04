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Снайперша из Одессы отомстила за своего мужа
Общество, Одесса

Полицейских из Одессы отправили в АТО (видео)

04.06.2017 0 22

Батальон Нацполиции особого назначения «Шторм» отправился на Донбасс в рамках ротации бойцов.

Точка назначения — город Бахмут Донецкой области. Здесь полицейские будут выполнять поставленные задачи в зоне проведения антитеррористической операции.

На проводы бойцов пришли их родные и коллеги.

«Силы вам и выдержки в почетном деле защиты целостности и единства нашего государства! — обратился к подчиненным замначальника ГУ НП в Одесской области полковник полиции Сергей Махотин. — Желаю вернуться домой живыми и невредимыми!»

Снайперша из Одессы отомстила за своего мужа

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Elena

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