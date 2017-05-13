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Общество, Одесса

Полясного торопят с планом создания госпитальных округов

13.05.2017 0 149

На заседании комиссии облсовета по вопросам охраны здоровья и социальной политики вновь избранному на должность главы одесского облздрава Вячеславу Полясному рекомендовали презентовать план создания госпитальных округов на ближайшей сессии.

Как известно, именно госпитальные округа лежат в основе реформы здравоохранения, инициированной главой Минздрава Ульяной Супрун и вызывающей на местах неоднозначную реакцию.

По словам автора обращения к Полясному — депутата Ирины Ковалиш, поводом для этого послужили волнения в ряде районов Одесской области, недовольных ходом медицинской реформы.

Как известно, Болградский, Ренийский, Килийский, Саратский, Татарбунарский и Раздельнянский районные советы в феврале-апреле текущего года приняли решения, не поддерживающие проект облгосадминистрации по формированию госпитальных округов. Более того, Ширяевский райсовет принял решение лечить своих жителей в госпитальном округе в центре с городом Одессе.

По мнению Ковалиш, все это — следствие отсутствия должной информированности населения о планах по созданию госпитальных центров, работе и реорганизации действующей сети медицинских учреждений.

«Мною было предложено на ближайшей сессии Одесского областного совета, которая запланирована на 8 июня, внести в повестку дня заслушивание в сессионном зале информации о проекте формирования госпитальных округов», — говорит депутат.

Соответствующее предложение профильная комиссия оформит письмом на главу Одесского облсовета Анатолия Урбанского с просьбой внести данный доклад в повестку сессии 8 июня 2017 года.

Сам же Урбанский, посетивший заседание комиссии лично,  принял также участие в обсуждении изменений в областной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции / СПИДа на 2016-2018 годы.

На фото: Вячеслав Полясный и Анатолий Урбанский, заседание комиссии

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Elena

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