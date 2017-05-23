Попасть в Приднестровье: Одесса требует одобрения Молдовы

С этой недели все фуры, которые следуют в республику Приднестровье по территории Одесской области обязаны иметь разрешительные документ от правительства Молдовы.

В противном случае, хозяйствующие субъекты будут вынуждены хранить их на штрафплощадке и платить за простой груза на территории Украины, если товар доставляют по морю, и большая вероятность их возврата отправителю до урегулирования всех вопросов, если доставка осуществляется сухопутным путем.

Соответствующее распоряжение главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины издал в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ. В молдавских СМИ появилась информация, что глава Приднестровья Вадим Красносельский созвал экстренное заседание совбеза, поскольку появилась серьезная угроза для продовольственной безопасности непризнанной республики. С начала года в Приднестровье перевезли более 6 тысяч тонн грузов из 29 стран мира, которые поступают через украинский порт.

ТУРИСТЫ В ОДЕССЕ: ЖИТЕЛЕЙ МОЛДОВЫ ЗАСТАВИЛИ СОБЛЮДАТЬ УКРАИНСКИЕ ЗАКОНЫ (ФОТО,ВИДЕО)

Стоит добавить, что жители Новоалександровки и Новых Буторов Великомихайловского района Одесской области оказались заложниками этой «холодной войны», поскольку в рамках проведения демаркации границы с Приднестровьем пограничники перекрыли единственную дорогу, связывающую села с остальной Украиной. Жители указанных выше сел остались без хлеба и лишились возможности свободно перемещаться, так как ранее автосообщение с «большой землей» осуществлялось по дороге 900 метров которой проходят через территорию Приднестровья.