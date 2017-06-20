Прокатись с ветерком! Сезон морских прогулок открыт

Пока погода в Одессе переменчива как капризная дама и немногие решаются на пляжный отдых — есть другой способ развлечься. Ощутить ласковое прикосновение морского ветра под парусом яхты Черная Жемчужина приглашает Cruise Boat «Black Pearl» Odessa.

Мини-круизы на Cruise Boat «Black Pearl» Odessa проходят в нашем городе каждый уик-энд. Гостям предоставляется уникальная возможность отведать вкуснейшие блюда и напитки, которые предоставляют партнеры — ведущие одесские компании.

В это воскресенье яхта Черная Жемчужина приглашает гостей на 3-часовую морскую прогулку с ланчем и купанием от компании Green Marine.

Угощения, которыми Green Marine планирует побаловать своих гостей, хорошо известны одесситам по легендарной эко-ярмарке, которую проводят в магазине «Море рыбы» по улице Бугаевской, 41.

Именно здесь можно отведать свежайшие блюда одесской и кавказской кухонь, приготовленные на открытом огне.

Вкусности, которые пользуются наибольшей популярностью у покупателей, и будут представлены на морском пикнике.

Итак, в меню: рачки черноморские, пивной сет (килька, мойва, салака, шпроты),тюлька с картофелем по-домашнему, луковые кольца, уха «по-рыбацки» из 5 видов рыбы, рыба жареная (в ассортименте), «рыбка ца-ца», мидии черноморские, овощная тарелка, пиво, алкогольные напитки, соки, вода.

Морская прогулка с деликатесами от Green Marine стартует 25 июня в 15.00. Справки — по телефону: (048) 794 79 71.

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