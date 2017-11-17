Против инфекций: в соцсети показали санобработку транспорта в Одесской области (ВИДЕО)

После обращения к перевозчикам региона начальника управления транспорта Одесской областной госадминистрации Юрия Кононенко по поводу дополнительной санобработки общественного транспорта, из-за вспышки в регионе кори и инфекционных заболеваний, «Овидиопольавтотранс» показал пример в соцсети.

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНА НЕДЕЛЯ САНОБРАБОТКИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Напомним, санобработка будет происходить с 15 по 23 ноября за собственные средства перевозчиков Одесской области.