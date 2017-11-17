Против инфекций: в соцсети показали санобработку транспорта в Одесской области (ВИДЕО)

После обращения к перевозчикам региона начальника управления транспорта Одесской областной госадминистрации Юрия Кононенко по поводу дополнительной санобработки общественного транспорта, из-за вспышки в регионе кори и инфекционных заболеваний, «Овидиопольавтотранс» показал пример в соцсети.
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНА НЕДЕЛЯ САНОБРАБОТКИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Напомним, санобработка будет происходить с 15 по 23 ноября за собственные средства перевозчиков Одесской области.
About the author /Suhan
-
-
Одесский Горсад. Застройки не будет17.11.2017
-
-
-
-
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
-
О чем говорили у одесского губернатора?06.03.2017
-
Иностранные доходы одесских моряков11.03.2017
Leave a reply