Резонанс в Одессе: убийца раскаяния не испытывал (ВИДЕО)

Резонансное убийство отчимом двух несовершеннолетних детей в Одессе было раскрыто по горячим следам.

Соседи проявили бдительность, а полиция-скорость.

Напомним, вчера утром в квартире на улице Академика Королева были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей (10 и 4 лет ) с признаками насильственной смерти.

В ОДЕССЕ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ЗАДЕРЖАН УБИЙЦА ДВУХ ДЕТЕЙ (ФОТО)

Их задушил пьяный сожитель матери.

Таким образом алкоголик решил отомстить своей жене за скандал накануне. Причем, явного раскаяния убийца не испытывал.