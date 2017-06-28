Резонанс в Одессе: убийца раскаяния не испытывал (ВИДЕО)
28.06.2017 0 374
Резонансное убийство отчимом двух несовершеннолетних детей в Одессе было раскрыто по горячим следам.
Соседи проявили бдительность, а полиция-скорость.
Напомним, вчера утром в квартире на улице Академика Королева были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей (10 и 4 лет ) с признаками насильственной смерти.
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Их задушил пьяный сожитель матери.
Таким образом алкоголик решил отомстить своей жене за скандал накануне. Причем, явного раскаяния убийца не испытывал.
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