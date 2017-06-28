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Одесса, Происшествия

Резонанс в Одессе: убийца раскаяния не испытывал (ВИДЕО)

28.06.2017 0 374

Резонансное убийство отчимом двух несовершеннолетних детей в Одессе было раскрыто по горячим следам.

Соседи проявили бдительность, а полиция-скорость.

Напомним, вчера утром в квартире на улице Академика Королева были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей (10 и 4 лет ) с признаками насильственной смерти.

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Их задушил пьяный сожитель матери.

Таким образом алкоголик решил отомстить своей жене за скандал накануне. Причем, явного раскаяния убийца не испытывал.

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Suhan

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