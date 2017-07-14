Ротация в разгар сезона: побережье Одессы встречает нового хозяина

Согласно распоряжению городского головы , у коммунального предприятия «Побережье Одессы» появился новый руководитель.

С сегодняшнего дня и до замещения должности в соответствии с требованиями законодательства Украины, временно исполняющим обязанности директора назначен уроженец города Бровары Киевской области Анатолий Половко.

В СМИ проскочила информация, что ранее он занимал должность директора КП “Ланжерон”.

У ОДЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БУДЕТ НОВЫЙ ХОЗЯИН (ФОТО)

Напомним, на прошлой неделе в разгар пляжного сезона,Геннадий Труханов освободил от должности начальника по благоустройству и содержанию территорий пляжей Юрия Иорданова. Ранее в течение двух месяцев это предприятие возглавлял Иван Питак.