У одесского побережья будет новый хозяин (ФОТО)

Геннадий Труханов освободил от должности начальника по благоустройству и содержанию территорий пляжей Юрия Иорданова, который исполнял обязанности директора КП «Побережье Одессы».

Соответствующее распоряжение об увольнение опубликовано на сайте Одесского горсовета.

В документе указывается, что Иорданов уволен по соглашению сторон.

Напомним, что данное коммунальное предприятие создали лишь 17 декабря прошлого года вместо четырех аналогичных КП, обслуживавших те или иные пляжи в разных районах города. Сделано это было с целью экономии средств на управленческом аппарате.

Ранее в течение двух месяцев это предприятие возглавлял Иван Питак.

В апреле 2017 года на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета был принят ряд проектов, направленных на укрепление склонов, стабилизацию оползневых процессов на побережье и благоустройство набережных в прибрежной зоне Одессы.

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