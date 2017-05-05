Сегодня у саперов под Одессой будет много работы

Опасная находка взбудоражила рабочих во время строительных работ на Тираспольском шоссе возле рынка «Анжелика», когда они обнаружили 32 артиллерийских снаряда 37-го калибра и 78 патронов для стрелкового оружия 7,62 и 12,7 мм.

Вот такой «привет» из прошлого времен Второй мировой войны накануне Дня Победы.

Сегодня, в пятницу 5 мая, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области проведёт обезвреживание боеприпасов в специально отведенном для этого месте.

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕЗВРЕДИЛИ ОПАСНЫЙ ТРОФЕЙ (ФОТО)

Напомним, ранее при проведении земляных работ в Раздельнянском районе Одесской области, рядом с железнодорожными путями, водитель бульдозера обнаружил авиационную бомбу «ФАБ-250» времен Второй мировой войны, весом более 250 кг.