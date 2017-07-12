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Общество, Одесса

Сегодня в Одессе молились о мире (ВИДЕО)

12.07.2017

Сегодня, 12 июля, в Одессе возносили молитвы о мире в Украине.

Все уже давно устали от вражды и ненависти, от кровопролития, в котором гибнут люди.

В ОДЕССУ ПРИБЫЛА ЧУДОТВОРНАЯ ЗИМНЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ВИДЕО)

Сначала состоялась праздничная литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе, а затем оттуда был совершен Крестный ход с Касперовской иконой Божьей матери до Спасо-Преображенского собора, в котором приняли участие тысячи верующих.

Среди участников был и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Видео: телеканал «Репортер»

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Suhan

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