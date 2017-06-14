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Одесса, Экономика

Сессия Одесского горсовета сопровождается митингом (фото, видео)

14.06.2017 0 3

Сегодня в 10.00 открылась XVІ сессия Одесского городского совета VІI созыва.

В предварительную повестку дня включено 35 вопросов. Среди них — утверждение итоговых отчетов по выполнению бюджета и городских целевых программ. Так, сегодня своей очереди ожидает отчет о выполнении бюджета города Одессы за I квартал 2017 года, а также целый ряд изменений в бюджет. Планируется утвердить Городскую целевую программу г. Одессы на 2017-2019 годы.

Прямая трансляция сессии:

Параллельно с пленарным заседанием под стенами мэрии проходит митинг митинг инвесторов первой очереди жилого комплекса на 16–й станции Большого Фонтана.

Люди, которые выкупили квартиры в ЖК «Золотой берег», но так и не получили ордера, просят городские власти содействовать установлению справедливости. Дело в том, что застройщик, переименовав жилой комплекс в «Аквамарин» в 2008 году, продал квартиры по второму кругу. Разбирательство тянется до сих пор.

Сессия Одесского горсовета состоится 14 июня

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Elena

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