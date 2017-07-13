Школьные поборы: скоро одесситы узнают куда идут деньги

Одесситы знают, что образование их «чад» стоит немалых денег.

Практически ни одно школьное собрание не происходит без «поборов». Деньги сдаются практически на все. Причем, учителя снимают с себя ответственность за «дань», переложив процесс ее сбора на председателей родительских комитетов, которые собирают якобы благотворительность от родителей. Появилась надежда, что в скором времени появится и «свет в конце туннеля».

Минобразования внесло предложение в новом законе обязать школьные благотворительные фонды, куда родители учеников сдают деньги на ремонт, отчитываться за потраченные средства. То есть, в обязательном порядке хотят обязать учебные заведения публиковать все средства, поступающие на его содержание и как они расходуются. В таком случае, родители смогут задать вопросы тем, кто поощряет их сдавать деньги.

Об этом заявила министр образования Украины Лилия Гриневич. Также она объяснила, что сегодня с родителей собирают деньги на ремонт так называемые благотворительные фонды, которые министерство не имеет права запретить.

И здесь также важен отчет. Тогда станет понятно, сколько теневых средств в нашей системе образования и каким образом они расходуются.

«В результате финансовой децентрализации органы местного самоуправления имеют совершенно другие возможности — в них увеличилась доходная часть бюджета в несколько раз. Они сейчас имеют гораздо больше возможностей обеспечить школы всем необходимым», — заявила Гриневич.

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛА В ОДЕССУ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ?

Напомним, во время своего визита в Одессу в мае, министр образования Украины рассказывала о предстоящей реформе, в рамках которой будет переаттестовано 22 тысячи украинских учителей.

Это касается тех, кто будут учить первоклашек в 2018-2019 учебном году по обновленной государственной программе.