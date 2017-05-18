Зачем приезжала в Одессу министр образования?

Сегодня Одессу с рабочим визитом посетила министр образования Украины Лилия Гриневич.

Она рассказывала о реформе системы образования, в рамках которой будет переаттестовано 22 тысячи украинских учителей. Это касается тех, кто будут учить первоклашек в 2018-2019 учебном году по обновленной государственной программе. Кстати, именно во время выступления по этому вопросу, поступило сообщение о «минировании» здания Одесской обладминистрации.

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С 1 сентября 2018 года школы перейдут на 12-летнее обучение, будет изменена система специализации и распределения учебных часов в старших классах.

После 9 класса школьники смогут выбирать гуманитарный или естественно-технический профиль, в зависимости от чего будет делаться упор на интересующие их дисциплины, а другие предметы будут формироваться вместе в комплексные программы.

В высшей школе начала действовать система рейтингов, цель которой – привлечь абитуриентов поступать в региональные вузы, и даже ехать учиться в подконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей. Таким образом, если при поступлении в столичный университет, коэффициент ВНО будет равен 1, то при подаче документов в высшие учебные заведения Одессы, Львова, Днепра или Харькова он вырастет уже до 1.1 или 1.2, а при поступлении в вузы в Донецкой и Луганской области – 1.3.

По словам Гриневич, Министерство образования и науки поддерживает проект онлайн-подготовки к ЕГЭ «Будь умным \ Be smart», созданный по инициативе председателя Одесской ОГА Максима Степанова, и считает, что его следует распространить на всю Украину.

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«Этот проект мы поддерживаем идеологически, я считаю, что он очень правильный. Более того, мы с председателем ОГА Степановым говорили о возможности его распространения на всю страну. И, в принципе, уже осуществили в этом направлении определенные шаги. Их еще рано объявлять но мы над этим будем работать. Смешанное обучение является очень актуальным для Украины, потому что у нас много сельских территорий, много малых школ, и обучение когда ты сам строишь себе график обучения является очень продуктивным и правильным. Это большой плюс, когда кроме обычных уроков в школе, дети имеют имеют возможность доступа к урокам лучших учителей страны », — заявила Гриневич.