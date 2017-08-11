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Одесса, Экономика

Степанов не хочет, чтобы бизнесмены знали в лицо главу таможни и фамилию одесского губернатора (ФОТО)

11.08.2017

Максим Степанов собрал импортеров фруктов и овощей, а также представителей контролирующих органов, которым сообщил, что подготовил к рассмотрению Кабмина проект законодательных изменений, направленных на упрощение процедур фитосанитарного контроля в Одесском регионе.

Как сообщалось ранее, импортеры овощей и фруктов не спешат на растаможку в Одессу, где создана одна из самых совершенных систем по потенциальному вымогательству денег.

Губернатор уверен, что предложит систему, которая существенно уменьшит потенциальный коррупционный риск в этой области.
«Сериал под названием «Бабочки в мехах» заканчивается, и нового сезона уже не будет», — заявил Максим Степанов.

Напомним, глава Одесской администрации Максим Степанов обнародовал видео с недавнего совещания по фитосанитарному контролю, на котором присутствовали самые крупные импортеры овощей и фруктов, представители Госпродпотребслужбы, сотрудники таможни и Нацполиции.

По признанию губернатора, это видео достойно Оскара, были побиты все рекорды абсурда.

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В частности, Максим Степанов выразил возмущение, когда узнал, что в Украине не признается ни один сертификат качества из других стран мира. Кроме того, глава области был удивлен тем фактом, что лаборатории Держспоживслужбы способны определить в зимний период наличие тех микроорганизмов, которые даже не могут существовать при минусовой температуре.

«Я не хочу, чтобы в будущем наши бизнесмены сталкивались с такими проблемами. Я не хочу, чтобы они были вынуждены знать, как выглядит руководство Держпотребслужбы, как выглядит руководитель таможни и фамилию главы облгосадминистрации. Я хочу, чтобы их доходы зависели только от их ума, возможностей и умений. Я хочу, чтобы они работали, получали прибыль и платили налоги», — подчеркнул глава области.

 

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Suhan

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