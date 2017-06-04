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Одесса, Политика

Стерненко собирается идти в консульство РФ вместе со Степановым

04.06.2017 0 448

Бывший глава одесского «Правого Сектора» намерен составить компанию Максиму Степанову в ходе посещения российского консульства в Одессе в ближайший четверг.

«Председатель облгосадминистрации Одесской области Максим Степанов показал всем приглашения на празднование дня россии, которое ему пришло с консульства РФ в Одессе.
Зашел я в комментарии, а там и для меня и моих друзей тоже такое есть. Теперь грех не пойти. 8 июня, в четверг. Сходим, друзья?)», — обращается Сергей Стерненко к своим единомышленникам.

 

 

 

В пятницу губернатор Одесской области Максим Степанов опубликовал в своем Фейсбуке приглашение консульства РФ на торжественный прием в честь празднования Дня России.

 

 

«А теперь — если уж серьезно, о приглашении на празднование Дня Независимости России. Подло украденный Крым, растерзанный Донбасс…россиянин с садистской улыбкой ловящий в перекрестие прицела украинского «киборга»..Тысячи погибших и искалеченных, более миллиона беженцев…Под руководством гражданина Вашей страны Гиркина, Господин исполняющий обязанности Консула России, был захвачен первый город в Украине – мой родной Славянск. А дальше настала череда других городов моего родного Донбасса, — пишет Степанов. — Вчерашний мой пост в ответ на не совсем адекватное приглашение отпраздновать день страны-агрессора вызвал забавную истерику у любителей русского мира. Мол, недипломатично было так отвечать.

Что я вам скажу, ценители политкорректности.. Думать о дипломатичности высказываний я начну ровно с того момента, как Россия вернёт украденный Крым, уберётся из Донбасса, прихватив с собой весь мусор, который она называет руководителями днр-лнр и покается перед украинцами, которые наивно воспринимали ее как братскую страну, за все чудовищное зло, принесенное в Украину. Это есть моя официальная позиция, как Главы Одесской областной государственной администрации. Это есть позиция Степанова Максима, человека, любящего всем сердцем свою Украину».

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Elena

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