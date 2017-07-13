Стрельба и ограбление в Одессе: задержаны бандиты, напавшие на столичных закупщиков

Одесской полиции понадобилось три дня, чтобы поймать банду, совершившую беспрецедентное ограбление на одесском промышленном рынке «7 километр» утром в понедельник.

Напомним, шесть бандитов напали на столичных закупщиков, отца и сына, вырвав у них сумку с крупной суммой налички, предварительно около трех миллионов гривен.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ НА ОДЕССКОМ РЫНКЕ

Сегодня в 4 утра банда была задержана.

По словам советника главы Одесской полиции Руслана Форостяка, автомобили марки Мерседес, на которых они совершили преступление, также установлены и изъяты в дополнение к другим доказательствам. Ведутся следственные действия и проверяется возможная причастность к другим преступлениям. Есть основания полагать, что на счету этой довольно опасной банды, опять же сложившейся по этническому признаку, немало преступлений не только в Одесской области, но и других регионах Украины.