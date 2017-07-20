Строим Одессу: ГАСКу вход воспрещен (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Одессе возник очередной инцидент вокруг строительства на Фонтанской дороге.

Как сообщает депутат Одесского горсовета Владимир Варещенко в фэйсбуке, на Фонтанской дороге ,78 ведется незаконное строительство ресторана. После депутатского запроса в ГАСК было выяснено ,что целевым назначение земли,является дачное строительство дома,а разрешение о начале строительных работ отсутсвует.

Сегодня сотрудники ГАСКа во главе с депутатом в очередной раз нагрянули с проверкой. Однако строители их не пустили. Делу не помогло даже вмешательство полиции.

В ПОДПОЛЬЕ: В ОДЕССКОМ ГОРСОВЕТЕ ЗАСЕДАЛА СЕКРЕТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ (ФОТО)

Напомним, депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов сообщил о том, что во второй половине дня 19 июля без какого либо анонса и оповещения, состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры (строительная комиссия).

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