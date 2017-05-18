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Одесса

В коридорах одесских чиновников прошло дефиле в вышиванках (ФОТО)

18.05.2017 0 2

Сегодня в Одессе, как и в Украине в целом, празднуют День вышиванки.

Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.Губернатор Максим Степанов, глава облсовета Анатолий Урбанский, сотрудники областной государственной администрации и совета пришли на работу в вышитых рубашках. Их разнообразие создало праздничное настроение в коридорах областной власти, которое не омрачил даже утренний инцидент с «минированием».

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Однако, появились слухи, просочившиеся в СМИ, что, якобы,  всех госслужащих специальными «рекомендательными» письмами заставили сегодня явиться в национальном атрибуте. А в департаментах начальников даже обязали сфотографировать своих подчиненных в украинской одежде и выслать фото до 16 часов 18 мая.

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Suhan

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