В коридорах одесских чиновников прошло дефиле в вышиванках (ФОТО)

Сегодня в Одессе, как и в Украине в целом, празднуют День вышиванки.

Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.Губернатор Максим Степанов, глава облсовета Анатолий Урбанский, сотрудники областной государственной администрации и совета пришли на работу в вышитых рубашках. Их разнообразие создало праздничное настроение в коридорах областной власти, которое не омрачил даже утренний инцидент с «минированием».

У «МИНЕРОВ» ДОШЛА ОЧЕРЕДЬ ДО ОДЕССКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Однако, появились слухи, просочившиеся в СМИ, что, якобы, всех госслужащих специальными «рекомендательными» письмами заставили сегодня явиться в национальном атрибуте. А в департаментах начальников даже обязали сфотографировать своих подчиненных в украинской одежде и выслать фото до 16 часов 18 мая.















