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Одесса

В Одессе показали, что творится в районе Пересыпского моста (ВИДЕО)

22.05.2017 0 1097

Ремонт под Пересыпским мостом стал сюжетом появившегося в сетях видеоролика.

Правда, в мини-фильме отсутствуют виды масштабных работ в стиле «стройка века», а лишь обозначено, мол,  «работы ведутся».

Тем временем в Одесской мэрии заверяют, что усилилась борьба со стихийной торговлей и приведением района Пересыпских мостов в «человеческий» вид, плюс — продолжается капитальный ремонт транспортной развязки на перекрестке улиц Балковской — Атамана Головатого – Одария — Черноморского казачества.

ЧТО ТВОРИТСЯ НА ОДЕССКОЙ ПЕРЕСЫПИ? (ФОТО)

Рапорт выглядит следующим образом: «Уже частично выполнены работы по укладке трамвайных путей по ул. Балковской. На этом же участке началась укладка тротуарной плитки между трамвайными путями.Со стороны спуска Маринеско завершена перекладка газовых сетей, ведутся работы по укладке новых трамвайных путей. Со стороны ул. Приморской выполняются работы по перекладке водопроводных сетей. Ранее были выполнены работы по устройству путей трамвая с площади у Пересыпских мостов до ул. Черноморского казачества, что позволяет трамваю направляться в депо в Лузановку. Также были установлены опоры для наружного освещения и контактной сети трамвая».

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Suhan

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