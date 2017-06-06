В Одессе прошел Royal dance festival

3-4 июня 2017 года в Одессе проходил Международный фестиваль по спортивным бальным танцам Royal dance festival.

В турнире приняли участие 700 танцевальных пар из разных городов Украины, Молдовы, Беларуси и России.

На фестивале свое мастерство представили танцоры из: Киева, Одессы, Запорожья, Харькова, Измаила, Тернополя, Кривого Рога, Запорожья, Бендер, Кишинева, Брянска и других городов, сообщает муниципальная служба информации.

Профессиональное жюри определило победителей в возрастных категориях: «Юниоры», «Ювеналы», «Молодежь», «Взрослые».

На Royal dance festival показательные выступления представили и звезды мирового танцпола: Евгений Смагин и Полина Казаченко, Кирилл Белоруков и Полина Телешова.

Видео — Ivasi.News