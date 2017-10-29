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Одесса, Экономика

В Одесской области субсидии получили около 200 тыс жителей

29.10.2017

Об это стало известно в ходе выездного заседания Министерства социальной политики, которое состоялось в Одессе.

Так, по словам губернатора Одесской области Максима Степанова, в регионе получают жилищно-коммунальные субсидии уже около 200 тысяч жителей, сообщает Слово.

Это более, чем вдвое превышает показатели двухлетней давности.
По мнению губернатора, на сегодняшний день «…показатели относятся к числу средних по стране, но уверен, что скоро выйдем в лидеры по числу субсидий!».

Отметим, что присутствовавший на заседании профильный министр Андрей Рева напомнил, что при прежнем руководстве региона «…социальная сфера находилась в состоянии полного развала!».

Как сообщала Деловая Одесса, глава Минсоцполитики Андрей Рева пообещал, что пенсионеры-субсидианты будут платить за услуги ЖКХ не более 100 грн в месяц.

Одесские пенсионеры-субсидианты будут платить за ЖКХ не более 100 грн

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Elena

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