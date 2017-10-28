Одесские пенсионеры-субсидианты будут платить за ЖКХ не более 100 грн

Такой вывод можно сделать из заявления министра министра соцполитики Андрея Ревы.

Для пенсионеров, получающих минимальные выплаты, плата за коммунальные услуги останется доступной, сообщали Рева в эфире телеканала «112 Украина».

При этом министр опроверг информацию о том, что правительство намерено ввести механизм отъема жилья у должников за услуги ЖКХ.

По словам Ревы, субсидию нужно считать разновидностью софинансирования.

«Если в магазине человеку без денег не продадут товар, то в случае с жилищно-коммунальными услугами такой вариант является неприемлемым, — поясняет глава Минцсоцполитики. — Такая схема действовать не может, потому что это условие для выживания людей, и поэтому, если у человека нет возможности оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг, государство обязано ему помочь».

Формула, с помощью которой определяется размер субсидии, учитывает доход домохозяйства и размер жилищно-коммунальных услуг в пределах норм.

«Чем меньше ваш доход, тем меньше ваша доля в оплате, — говорит Андрей Рева. — Например, если человек получает 1452 грн (это сегодняшняя минимальная пенсия), то платить за жилищно-коммунальные услуги он будет не больше 70–80 грн. Даже если услуги будут стоить 2000 грн, то 1930 грн за этого человека заплатит государство».

Расчет субсидий на текущий отопительный сезон начался в первые дни октября. В Кабмине обещают, что субсидии в полном объеме получат все, кто имеет на это право.

Как сообщала Деловая Одесса, в конце прошлой недели Андрей Рева посетил Одесскую область.