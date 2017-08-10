Вернуть историю: под покровом ночи в Одессе очищали брусчатку от асфальта (ФОТО)

Скандал, который разразился в СМИ и соцсетях Одессы, по поводу закатанной в асфальт брусчатки на перекрестке улиц Пушкинская и Большая Арнаутская в Одессе, сделал свое дело.
В ОДЕССЕ НАЗРЕВАЕТ «ИСТОРИЧЕСКИЙ» СКАНДАЛ (ФОТО,ВИДЕО)
Резонанс заставил коммунальщиков «вернуть все на круги своя».
Так под покровом этой ночи злополучный асфальт отдирали сотрудники коммунальных служб, используя подогрев, лом и ненормативную лексику.
Без официальных комментариев.
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