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Общество, Одесса, Происшествия

Вернуть историю: под покровом ночи в Одессе очищали брусчатку от асфальта (ФОТО)

10.08.2017

Скандал, который разразился в СМИ и соцсетях Одессы, по поводу закатанной в асфальт брусчатки на перекрестке улиц Пушкинская и Большая Арнаутская в Одессе, сделал свое дело.

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Резонанс заставил коммунальщиков «вернуть все на круги своя».

Так под покровом этой ночи злополучный асфальт отдирали сотрудники коммунальных служб, используя подогрев, лом и ненормативную лексику.

Без официальных комментариев.

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Suhan

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